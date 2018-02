Saint-Valentin : comment trouver l'amour en 2018 ?

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les amoureux sont à la fête. Pour l'occasion, quelques questions méritent d'être posées: comment avez-vous rencontré l'homme ou la femme de votre vie ? Comment l'avez-vous abordé ? Que lui avez-vous dit ? Et existe-t-il un meilleur endroit pour trouver l'âme soeur ? Statistiquement, plus de 20% des Français rencontrent leur conjoint à travers leur cercle d'amis. Quant aux lieux publics, ils se placent bien loin derrière les sites internet. Seulement 2% des couples se forment grâce à eux.



