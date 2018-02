Saint-Valentin : les fleurs sont à l'honneur

A Montpellier, la star de la Saint-Valentin est la rose rouge car elle symbolise l'amour. Laurent Albouy, fleuriste, confie que le 14 février, il vend 100 fois plus de roses que d'habitude. Mais le producteur ne peut en fournir autant cette semaine-là, ce qui fait que les prix flambent. D'autres préfèrent jouer l'originalité et misent sur les fleurs de saison : renoncule, tulipe, souci, ou mimosa. Et pour casser les clichés, certaines femmes n'hésitent pas à offrir un bouquet de fleurs à leur compagnon. Toutefois, pour ne pas commettre d'impair, mieux vaut réserver les roses jaunes à ses amis : en amour elle signifie l'infidélité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.