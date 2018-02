Saint-Valentin : les usines à fleurs tournent à plein régime

La Saint-Valentin est une manne pour les fleuristes. A cette période de l'année, les usines à fleurs bousculent leur activité. Un million trois cent mille bouquets sont vendus chaque année et un bouquet sur dix est commandé sur internet. A noter que la vente de fleurs en ligne, sans intermédiaire, se positionne désormais comme un sérieux concurrent pour les fleuristes traditionnels.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.