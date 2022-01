Un enseignant qui entame sa carrière est-il seulement payé 1400 euros ?

"Quand vous entrez [dans la profession, NDLR]" et "que vous êtes instit, vous êtes payé 1400 euros", a lancé le député de la France insoumise et candidat à la présidentielle. Conséquence selon lui de ces salaires très faibles ? Un manque d'attractivité du métier d'enseignant, avec des participations aux concours qui reculent ainsi que des départs de la fonction publique.

Des profs français mal payés ? Le ministre Jean-Michel Blanquer l'a reconnu. "Les salaires au tout début (d'une carrière de professeur), c'est vrai, ne sont pas très élevés", a-t-il noté l'été dernier. Mais il assurait aussi avoir été "le ministre qui s'est le plus engagé pour changer ce fait". Dans son propos, il vantait le fait que soit maintenant enclenché "le processus qui permet de changer cela, en commençant par les plus jeunes". Le Grenelle de l'éducation, il s'en réjouissait, devait permettre d'obtenir des avancées concrètes : "Il y a encore moins d'un an, c'était 1700 euros net par mois pour commencer sa carrière de professeur. Avec les mesures que nous prenons, en février 2022, ce sera 1869 euros net par mois", lançait-il, volontariste.

Ces propos laissent à penser qu'un professeur débutant, ayant tout juste passé avec succès le concours, gagnerait désormais près de 1900 euros. Soit bien plus que les 1400 euros mis en avant par Jean-Luc Mélenchon. En pratique, le candidat LFI est pourtant le plus proche de la vérité. Un simulateur, proposé sur le site de l'Éducation nationale, permet de constater que la rémunération d'un enseignant débute à un niveau minimal de 1465 euros. À cette somme s'ajoute une prime informatique (annuelle) de 150 euros, on arrive donc à un total de 1477,5 euros mensuel sur sa fiche de paie, un peu plus que les 1400 euros du candidat insoumis.