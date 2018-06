Salies-de-Béarn touché par les inondations

Les Pyrénées-Atlantiques ont été dévastées par des intempéries. À Salies-de-Béarn, des torrents de boue déferlent dans les rues et les eaux inondent les maisons. Même si les habitants s'entraident, l'opération nettoyage de la ville risque de prendre du temps. Les particuliers, tout comme les professionnels, attendent les déclarations de l'état de catastrophe naturelle pour pouvoir être indemnisés.



