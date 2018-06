Salmonelle : rappel de 33.000 fromages de chèvre suspects par la Fromagerie d'Anjouin

Les premiers lots retirés avaient été expédiés le 28 mai et ont été placés en rayon entre fin mai et début juin, principalement dans la région parisienne et dans le Centre-Val de Loire, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la fromagerie. "Des auto-contrôles internes ont révélé, mercredi 6 juin, une suspicion de présence de salmonelle sur des lots de Selles-sur-Cher", a-t-il précisé. Les expéditions ont été bloquées dès le jeudi 7 juin et les lots suspects ont été rappelés. La fromagerie a indiqué avoir mis en place depuis "un protocole d'analyse très serré" pour les lots à venir.





Pour obtenir plus d'informations, les consommateurs peuvent s'adresser au numéro vert : 0.800.35.29.19 (de 9h à 17h).