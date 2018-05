Haute-Savoie : le corps d’un randonneur suisse retrouvé, deux mois après une avalanche

Le corps d'un randonneur suisse retrouvé à Samoëns en Haute-Savoie. Les secouristes ont annoncé ce dimanche avoir interrompu leurs recherches. Le randonneur a été retrouvé grâce à la fonte des neiges, selon des informations du Dauphiné libéré. Le 4 mars dernier, des avalanches avaient fait des blessés et des morts. La femme de la victime avait elle été rapidement retrouvée et hospitalisée, mais son compagnon été resté porté disparu malgré les multiples interventions des secours.





"C'est un randonneur, membre d'une société de secours, qui a appelé les pompiers, et on s'est déplacés pour descendre le corps et le remettre aux pompes funèbres", a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute-montagne d'Annecy. C'est ce randonneur qui a repéré le snowboard qui dépassait de la neige à l'endroit de la coulée survenue le 4 mars, dans une combe à près de 2000m d'altitude. L'homme avait participé en tant que bénévole aux recherches il y a deux mois.