Samu, police, pompiers... Une plateforme unique pour les numéros d'urgence expérimentée dès 2022, annonce Macron

Vers une plateforme unique pour tous les numéros d'urgence en France ? Emmanuel Macron a annoncé ce samedi, depuis le Congrès national des sapeurs-pompiers de Marseille, l'expérimentation d'une plateforme unique regroupant tous les appels d'urgence, dès 2022. L'expérimentation durera deux ans, à l'échelle d'une "région".

Dans le détail, "trois types de plateformes" pour les appels vers le 15, le 17 et le 18 seront testées, "regroupant sous diverses modalités les numéros d'urgence et les permanences des soins". "Temps de réponse, qualité de réponse des usagers, prise en charge des victimes, prise d'un premier appel au titre du débruitage [première sélection : NDLR] et bascule vers une plateforme d'envoi des moyens : nous évaluerons au bout de deux ans quelle est la solution la plus efficace", a ajouté le chef de l'État.

Concrètement, sera testée une plateforme unique ou arriveront les appels au 15 (Samu), au 17 (police-secours) et au 18 (sapeurs-pompiers) ; une autre uniquement pour les appels au 15 et au 18 ; et une troisième regroupant les appels au 15 et aux urgences médicales. L'objectif est d'envoyer aux appelants les secours les plus adaptés et le plus vite possible, sachant que plusieurs pays européens ont déjà regroupé les appels au secours dans un numéro unique, le 112.