SAMU : qui sont ces assistants de régulation médicale qui répondent à nos appels ?

Après l'affaire Naomi Musenga, qui avait supplié une opératrice du SAMU en vain avant de décéder quelques heures plus tard, nous avons appris que deux nouvelles enquêtes ont été ouvertes cette semaine. Celles-ci concernent deux autres décès suspects à Saint-Étienne et à Cahors. Là aussi, des appels ont été passés en service d'urgence. Mais comment sont vraiment traitées ces demandes ?



