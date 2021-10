Jean Castex : "Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République"

Un samedi pour se souvenir. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, était poignardé puis décapité à Éragny-sur-Oise (Val-d'Oise), à quelques centaines de mètres de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Son assassin, un réfugié russe d'origine tchétchène tué peu après, lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Vendredi, écoles, collèges et lycées lui ont rendu un premier hommage à travers une minute de silence, des chants et des débats sur la liberté d'expression.

Ce samedi, un an jour pour jour après son assassinat, de nouveaux hommages, plus officiels, sont programmés. Dans l'entrée du ministère de l'Éducation nationale, le chef du gouvernement Jean Castex et le ministre Jean-Michel Blanquer ont inauguré une plaque commémorative. "Assassiné par un terroriste islamiste pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République dont la liberté d'expression", y est-il notamment écrit.