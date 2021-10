Un an après l'assassinat de Samuel Paty, son collège tente de reprendre une vie normale

Un an après, élèves, parents et enseignants n'ont pas oublié Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné il y a un an pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses étudiants. À deux jours d'une série d'hommages, ses anciens élèves confient ne plus vouloir "déprimer". "J'essaie de commencer une bonne année, l'année dernière c'était pas 'ouf'", explique à l'AFP Anna, 14 ans. "Personnellement, j'ai pas besoin d'un hommage pour aller mieux", dit l'adolescente, "mais si c'est organisé, j'irai par respect".

Six mois après l'attentat, qui avait eu lieu à la veille des vacances de la Toussaint, dans une rue voisine du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, Anna avait partagé sa grande colère. Mais aujourd'hui, l'adolescente dit vouloir "changer de mentalité". "Je retiens la date, je pense encore un petit peu à ça, mais je ne me sens pas forcément triste et plus du tout en colère", confie-t-elle.

Comme Anna, de nombreux jeunes préfèrent ne plus parler de l'attentat, malgré leur affection pour "Monsieur Paty". Dans un texto, Mélanie s'excuse : "Désolée, mais ressasser le passé serait trop dur pour moi, j'essaie d'aller de l'avant en oubliant cet événement". "On n'en parle plus" non plus chez Lise, dont le fils, élève de Samuel Paty, vient de passer en troisième. "Ça permet de faire redescendre les tensions", se félicite-t-elle.

En revanche pour Lola, 13 ans, qui a régulièrement cours depuis la rentrée dans l'ancienne classe de Samuel Paty, "c'est dur d'être dans la salle d'une personne qui était là, et qui n'est plus là". "Je me dis : si ça se trouve, il a touché cet objet ou cet objet-là. Ça me fait bizarre, mais ça ne me rend pas triste", avance-t-elle. Pendant plusieurs mois, Lola avait peur d'autres attaques. "Maintenant on n'a plus peur", assure l'élève, qui ne "se rend même plus compte" des grilles de sécurité qui se dressent désormais devant le collège.