Compte-t-on seulement 600 psychologues pour tous les étudiants ?

On le sait, la crise sanitaire et sociale qui dure depuis maintenant deux ans a joué sur le moral des étudiants et sur leur santé mentale. Et malgré les initiatives gouvernementales et associatives, les moyens d’écoute et d’aide psychologique ne sont pas à la hauteur pour de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur. En meeting vendredi à Vénissieux, le candidat communiste Fabien Roussel a pointé "la faiblesse de la médecine scolaire" en l’illustrant : aujourd’hui en France, "l’ensemble des étudiants" ne peuvent s’appuyer que sur 600 psychologues. Un chiffre qui ne se retrouve par tel quel au sein des différents dispositifs mis en place aujourd’hui. Explications.