Sarlat : les habitants ont jusqu'au 25 mai pour trouver des noms à des rues anonymes

La mairie de Sarlat, en Dordogne, lance un appel à ses habitants pour donner un nom à 150 rues. Jusqu'au 25 mai, les Sarladais peuvent déposer leurs idées à la mairie ou sur internet. Parmi les nombreuses propositions, certains noms liés à l'actualité reviennent souvent. Et le nom du colonel Arnaud Beltrame a déjà été retenu. Le conseil municipal tranchera à la fin du mois de mai.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.