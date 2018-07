Faute de personnel, cet hôpital de la Sarthe n'est plus en mesure d'assurer les IVG

Cela fait plus de six mois que les femmes qui souhaitent avorter à La Flèche, dans la Sarthe, ne le peuvent plus. Pourquoi ? Car le personnel de l'hôpital de Bailleul n’est pas suffisamment nombreux pour assurer la continuité du service. "Notre service comprenait il y a encore quelques mois cinq médecins : un à temps plein et quatre à temps partiel. Le praticien qui exerçait à temps plein est parti à la retraite, et sur les quatre à temps partiel, un seul accepte de pratiquer les IVG", explique à LCI Anne-Laure Desprez, directrice adjointe de l’hôpital de Bailleul en charge des ressources humaines et des affaires médicales.





Or il est impossible pour un médecin seul, travaillant à 60%, d’assurer la continuité d'un service. Et ce même si depuis le 1er juillet dernier ce praticien est passé à temps plein. "Les trois autres ont quant à eux fait valoir leur clause de conscience, on ne peut rien leur objecter", ajoute Anne-Laure Desprez. "Nous avons suspendu cette activité par manque de ressources, non pas par volonté. Nous sommes même désolés de la situation."