Sauvetage en mer : le recrutement des maîtres-nageurs est très sélectif

Les maîtres-nageurs sauveteurs doivent faire preuve de compétence sans faille. Pour cela, la sélection est très rigoureuse. À Hossegor et à Seignosse, dans les Landes, les candidats sont testés sur plusieurs critères. Durant deux jours, ils passeront des épreuves souvent très physiques. Découvrez en images les explications sur le sauvetage en mer...



