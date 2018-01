Sauvetage sur la "montagne tueuse" : Elisabeth Revol, une vie parsemée d'exploits et de drames

Des hélicoptères de l'armée, des alpinistes chevronnés dépêchés en urgence, une cagnotte qui lève environ 40.000 euros en quelques heures… Le sauvetage samedi soir d'Elisabeth Revol, une Française coincée sur le Nanga Parbat est digne d'un film hollywoodien. Un sauvetage épique à l'image de la "carrière" de cette accro à la montagne, déjà auteure de plusieurs exploits.





En 2008, cette professeure d’éducation physique et sportive dans un collège de la Drôme était parvenue en Himalaya à gravir le Broad Peak (8 051 m), le Gasherbrum I (8 080 m) et le Gasherbrum II (8 035 m), trois des plus hauts sommets du monde. Une triple ascension en seize jours, en solitaire et sans apport d’oxygène. Âgée de 37 ans, cette femme mariée à un antiquaire de la Drôme prend parfois des congés sans solde pour vivre sa passion. Une passion qui remonte à son enfance : elle est "née dans une famille d'alpinistes", a confié à France Info son petit-cousin Noé Michalon. Son père et son frère sont de très bons grimpeurs. Lorsqu'elle s'entraîne, elle gravit des sommets drômois réputés difficiles en courant. C'est un véritable modèle."