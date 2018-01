Savoie : le corps retrouvé pourrait être celui du pompier disparu

En Savoie, un pompier volontaire, qui avait sauvé des automobilistes, a été emporté par un torrent tumultueux. Ce vendredi 5 janvier 2018, les recherches ont repris dans le Breda et un corps a été découvert non loin de là, à Détrier. En cours d'identification, il pourrait s'agir du pompier porté disparu.



