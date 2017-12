Alpes : nuit de galère pour 4.000 "naufragés de la route", à cause de fortes chutes de neige

Une couverture de survie, un en-cas et du café chaud, ces "naufragés de la route" ont donc pu souffler un peu, avant de finalement reprendre la route ce dimanche matin. "On est restés bloqués à partir 15 heures et vers 19 heures, on a abandonné, explique à LCI une vacancière. On a cherché un hébergement et on est arrivé ici en appelant le 17".