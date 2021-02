sciencesporcs : Anna Toumazoff, la militante d’Instagram qui s’attaque aux violences sexuelles

Cinq jours après le lancement du hashtag #sciencesporcs et une séquence médiatique intensive, Anna Toumazoff peine encore à réaliser. "C’est assez vertigineux", admet-elle. Il y a eu un pic de témoignages lundi 8 et mardi 9 février mais les messages d’étudiants continuent d'affluer sur ses trois comptes Instagram. Et journalistes comme politiques se sont emparés du sujet qui bouscule les IEP, ces instituts d’études politiques très réputés aux quatre coins de la France. La jeune femme de 25 ans, à l’origine du mouvement visant à lever l’omerta sur les violences sexistes et sexuelles au sein des promotions, connait bien leur fonctionnement puisqu’elle a étudié un an à l’IEP de Toulouse, en master 2. De son passage à l’école, elle en garde surtout son militantisme avec la création de l’association féministe, "Les Sans Culottes". Depuis, Anna a quitté la ville rose pour vivre un temps à Paris, qu’elle a fini par quitter aussi.

Dimanche 7 février, Anna a rendu public le témoignage de Juliette, élève à Sciences Po Toulouse : "Je vous écris car à Toulouse aussi on est violé.e.s (…). Au début, tu m’insultais comme les autres, même beaucoup plus, et puis tu m’as violée. (…) Je dormais et tu as continué. Tu m’as demandé si ça allait, j’ai dit non et tu as fini". L’étudiante a porté plainte le 6 février, juste après avoir écrit sur son groupe de promo, et une enquête préliminaire a été ouverte depuis.