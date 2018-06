Faut-il faire un cadeau à la maîtresse ? Et si oui, qu'est-ce qu'on lui offre ?

Voilà, c'est fini. La fin de l'année scolaire arrive et une sempiternelle question se pose pour bon nombre de parents : "Doit-on faire un cadeau à la maîtresse ou au maître pour les remercier de ce qu'ils apprennent à nos enfants, de comment ils les font grandir, changer, mûrir... ?" Ou peut-être faites-vous plutôt partie de ceux qui pensent que ces derniers ont déjà un salaire pour tout ça et que c'est bien suffisant ?





"Il me semble que ce sont plutôt les parents qui veulent marquer la fin de l'année comme ça, avance Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, spécialiste de la famille. Notamment ceux qui investissent beaucoup l'école. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ou est-ce que c'est un peu narcissique pour laisser une trace de soi ? Ou alors, comme les rapports des parents et des enseignants sont souvent ambivalents, est-ce que c'est pour racheter quelque chose ?"





Et du côté de l'enfant ? "Je ne vois pas bien son intérêt là-dedans, à part s'il fait un dessin ou fabrique le cadeau lui-même, mais si c'est la mère qui achète un parfum, ça lui passe un peu au-dessus de la tête, poursuit la thérapeute. Le seul intérêt que je voie, c'est pour les tout-petits en maternelle. C'est une façon de ritualiser une séparation et de montrer à l'enfant que la maîtresse ne l'oubliera pas, surtout si l'investissement a été fort. En revanche, les plus grands ont pris l'habitude de changer de maîtresse chaque année, et même si elle reste importante, ils commencent à faire la part des choses et se rendent bien compte que s'occuper d'eux fait partie de son travail."