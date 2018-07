Se dépayser sans sortir du pays, voici les guides

Pour trouver les plus beaux coins de baignade, "Baignades sauvages en France" a recensé pour vous les plus beaux lacs, rivières, cascades et piscines naturelles, soit 400 lieux magiques en tout. Le livre ne coûte que 20 euros, et l'auteur, l'anglais Daniel Start y donne également quelques conseils pratiques pour assurer la sécurité. Un site internet et une application mobile sont aussi à votre disposition pour vous donner les lieux intéressants à voir dans la région où vous êtes. Si toutefois vous rêvez d'aventures ou voulez arpenter notre beau pays à la recherche de belles découvertes, on vous propose "Les plus beaux villages de France" et "Les 1200 coups de cœur du Routard". Respectivement à 16,95 euros et 21,90 euros, ces livres vont vous guider vers de magnifiques endroits.



