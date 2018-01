Se faire la bise : un tradition remise en question

Un élu de l'Isère, maire d'un village, décide qu'il n'y a plus lieu de se faire la bise au début des réunions du conseil municipal. Cette tradition serait une perte de temps et devrait être abandonnée pour des raisons d'hygiène. Les avis recoltés divergent même si pour les membre d'une famille cela reste une habitude. En entrerpise, certaines personnes se donnent la peine de faire la bise à tous les collègues, d'autres se contentent d'une poignée de main. Passer cinq minutes à faire la bise tous les matins reviendrait à le faire deux jours et demi par an.



