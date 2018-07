Sécheresse : doit-on s'inquiéter ?

Depuis le début du mois de juin, le pays a été frappé par des séquences d'orages. Ces intempéries ont affecté toutes les régions sauf le Nord, où on a battu des records d'ensoleillement par rapport au Sud. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour entamer les nappes phréatiques. C'est donc une sécheresse de surface puisqu'en profondeur, grâce aux pluies de l'hiver et du printemps, les niveaux sont plutôt au-dessus des moyennes. Il n'y a donc pas d'inquiétude pour l'avenir, aucune raison de restreindre l'eau.



