Sécheresse : premières mesures de restrictions d'eau

Il fait à nouveau très chaud sur tout le territoire, et cela va durer cette semaine. Et comme toujours dans ces cas-là, le bonheur des vacanciers ne fait pas celui des agriculteurs. La sécheresse se fait sentir notamment dans le Nord, l'Oise et la Haute-Saône. Face à cette situation, des restrictions d'eau sont imposées dans des communes de 24 départements. Il est désormais interdit de laver les véhicules et d'arroser les jardins. Des restrictions qui pourraient être maintenues jusqu'à la fin de l'été.



