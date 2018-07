Sécurité : des gendarmes dans les trains

Une nouvelle mesure de sécurité a été imaginée au lendemain de l'attentat déjoué du Thalys en août 2015. Dorénavant, des hommes du GIGN armés et habillés en civil seront présents à bord des trains sur certaines lignes. Ils pourront intervenir en cas d'attaque terroriste, car l'idée est de créer un effet de surprise et de dissuader autant que possible.



