Passé douteux, mal formés... la Cour des comptes pointe du doigt les agents de sécurité privés dont le nombre explose

> Une institution de contrôle défaillante

Le secteur serait insuffisamment régulé. Pour professionnaliser et mieux encadrer le secteur, a été créé en 2011 par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars une institution de régulation, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS). Sauf que, pointe le rapport de la Cour des comptes, il n’est clairement pas à la hauteur. L’établissement est public mais l’Etat n’a pas vraiment la gouvernance de cet organe : les représentants des administrations concernées de l’État ne sont pas majoritaires au sein du collège du CNAPS où ils n’occupent que onze sièges sur vingt-cinq. Dur, donc, d’imposer une régulation.





> Des lacunes dans l'attribution des titres

La Cour des comptes pointe plusieurs problèmes : "lacunaire" d’abord. Dans l’attribution et le contrôle des demandeurs de titre, il semble "s’inscrire plus dans une démarche d’aide au retour à l’emploi que dans une logique d’exigence de moralité et de professionnalisme". "Le taux très élevé d’entrée dans la profession conduit à poser la question de la fiabilité des enquêtes administratives diligentées", indique le rapport. Le code de sécurité intérieure prévoit trois conditions à la délivrance de titres autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité : une moralité qui ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une telle activité, l’aptitude professionnelle à exercer le métier envisagé et, pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour et de travail valide. Et sur chacun de ces critères, l’analyse fait par le CNPAS semble très légère.





> Un examen de moralité douteux

La Cour note particulièrement une "appréciation trop indulgente de la moralité" pour les dossier étudiés. Ainsi, certains délits ne sont ainsi pas jugés incompatibles avec les activités de sécurité, comme les délits routiers, l’usage illicite et la détention de stupéfiants, les violences conjugales, l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, escroquerie, ou encore l’abus de confiance. La Cour note ainsi plusieurs anomalies dans la délivrance des titres : ainsi, un demandeur qui a obtenu sa carte, alors qu’il a à son casier 31 mentions pour des faits variés (violences, infractions à la législation sur les stupéfiants, agression sexuelle, délit de fuite, etc...), et même... une procédure en cours pour fraude au mariage.





> Pas de vraie formation

De même, la vérification de l’aptitude professionnelle des demandeurs de titres est "purement formelle et documentaire" : le CNAPS se contente d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’une attestation de formation professionnelle. Mais "elle ne porte ni sur la qualité, ni sur la fiabilité des formations", estime le rapport. Et c’est sans parler du fait que le secteur est "particulièrement exposé à la fraude", avec un "risque de fraude documentaire et à l’usurpation d’identité" : ces dossiers de demandes de titre "en format papier, sont constitués de photocopies de cartes nationales ou étrangères d’identité, souvent de qualité médiocre. Le CNAPS ne dispose d’aucun moyen de vérifier l’authenticité du document d’identité". La Cour évoque même une affaire de corruption d’un membre de la CNPAS, pour l’attribution d’un titre. Cerise sur le gâteau, la Cour note un contrôle très insuffisant des salariés après la délivrance du titre, alors qu’il est dispensé pour 4 ans.





> Des sanctions pas respectées

Pour se faire obéir, l’instance dispose de sanctions, mais qui "ne sont pas assez efficaces et dissuasives". L’interdiction temporaire d’exercer n’est ainsi pas respectée par un tiers des sociétés sanctionnées. Quant aux pénalités financières, elles ne sont souvent pas payées : sur un montant de 7, 7 millions d'euros de sanctions entre 2012 et 2016, seuls 2, 3 millions ont été recouvrés.