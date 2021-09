Le fait d'abaisser la vitesse sur les autoroutes, comme le souhaite Anne Hidalgo, réduit-il les accidents ?

Mardi, Anne Hidalgo a affirmé être "personnellement pour la baisse de la vitesse", jugeant que "130km/h, c'est beaucoup". Si la maire de Paris et candidate socialiste à la présidentielle a refusé de dire si elle souhaitait, ou non, un abaissement à 110 km/h, elle a justifié son souhait par la volonté qu'il y ait "moins d'accidents".

Sur les autoroutes françaises, la vitesse excessive ne figure qu'en sixième position des facteurs d'accidents mortels entre 2016 et 2020, indique l'Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes et d'ouvrages à péage (ASFA) dans un rapport. Sur près de 800 décès sur les réseaux autoroutiers français depuis 2016, 22% ont été causés par la somnolence et la fatigue, 20% par l'alcool, les drogues et les médicaments, 16% par la présence de piétons sur les voies, 15% par des manœuvres dangereuses, et enfin 14% par la vitesse excessive. Cela représente en moyenne 24 morts par an.

Pour autant, les excès de vitesse sur autoroute n'ont pas toujours été si peu meurtriers. Entre 2000 et 2010, le nombre de morts sur les routes a été divisé par deux, des résultats "dus pour les 2/3 à la réduction des vitesses excessives qui a suivi la mise en place du programme de contrôle sanction automatisé", dont font partie les radars, estime l'ASFA.