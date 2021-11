75% des Français favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans

Selon un sondage commandé par Dekra et dévoilé par RTL, 75% des Français sont favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. D'après cette étude consacrée au regard des Français sur le rapport des seniors à la sécurité routière, les principaux intéressés ne sont pas contre cet examen. Les 65 ans et plus sont 58% en faveur d'un passage devant le médecin pour conduire. En revanche, ils ne veulent pas de mesure contraignante, comme un stage de remise à niveau imposé (60% d’opinions négatives).