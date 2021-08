Deux-roues : une nouvelle signalisation pour informer de la circulation inter-files

Si auparavant, les deux-roues pouvaient rouler entre les deux files les plus à gauche à 50 km/h maximum quelle que soit la vitesse des autres véhicules, ils ne pourront désormais circuler plus de 30 km/h plus vite que ceux-ci, dans une limite de 50 km/h maximum. "Un panneau complémentaire, de type 'B14', pourra également être implanté pour rappeler la vitesse maximale autorisée en inter-files", ajoute la Sécurité routière.

Concrètement, ce panneau à destination des usagers de la route servira à informer de trois règles, précise le communiqué : "la vitesse maximale autorisée en circulation inter-files (50 km/h), la pratique uniquement sur des voies congestionnées et le positionnement entre les deux voies les plus à gauche de la chaussée".

Dans le détail, 21 départements concernés par l'expérience de la circulation inter-files seront visés par la mise en place de ces panneaux indicatifs sur les autoroutes et les voies rapides à chaussée séparée. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, du Nord, du Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, du Vaucluse, des Pyrénées-Orientales et des départements franciliens.

Si sa précédente expérimentation pendant cinq ans avait été peu concluante, la pratique de la circulation inter-files a cette fois pour but "d'essayer de trouver les moyens de rendre cette pratique plus sûre pour les deux-roues et tous les autres usagers de la route", a indiqué à l'AFP la Déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Marie Gautier-Melleray. L'expérimentation, pour laquelle la Sécurité routière a rencontré les fédérations de motards "à trois reprises", fera l'objet d'une "évaluation annuelle provisoire et terminale plus complète" que la précédente, a ajouté Marie Gautier-Melleray.