Les feux qui passent au vert quand la vitesse est respectée désormais autorisés

L'objectif de ces feux tricolores est de fluidifier le trafic et d'inciter au respect des limitations. Selon l'arrêté publié vendredi au Journal officiel, ces feux ne sont valables qu'en agglomération et ne peuvent être installés au niveau des passages piétons, des intersections et à proximité du panneau d'entrée d'agglomération. Les feux dits "sanction", qui passent au rouge lorsque l'usager dépasse les limitations de vitesse, demeurent quant à eux interdits.

Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, l'association 40 millions d'automobilistes se réjouit de cette décision. Selon eux, ces feux "récompense" sont "une solution technique particulièrement efficace pour assurer le respect des limitations de vitesse en ville, fluidifier le trafic et réduire les émissions polluantes des véhicules, sans désagréments pour les usagers".

"Il ne provoque pas de ralentissements soudains, néfastes en termes de fluidité du trafic et d'émission de gaz polluants, et incite au contraire à une conduite plus souple et régulière", ajoute l’association.