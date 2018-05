Sécurité routière : les radars embarqués sont-ils contraires au code de la route ?

Selon lui, ils pourraient être la cause d'accidents. Jean-Bernard Dufourd, maire de Naujac-sur-Mer, en Gironde, a signé le 29 avril dernier un arrêté instaurant dans sa commune l'interdiction de circulation des véhicules munis de systèmes de caméras embarquées.





Ce dispositif, source de quelques crispations, est pour l'heure uniquement testé dans l'Eure, sur l'autoroute A13. Si le test est concluant, il sera généralisé sur tout le territoire à partir de la mi-2019. Et c'est là que le bât blesse. Pour éviter que ces radars embarqués, conduits par des conducteurs privés, ne débarquent dans sa commune, Jean-Bernard Dufourd en appelle donc à la loi. Et s'appuie, pour rédiger son arrêté, sur l'article R412-6 du Code de la route : "Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres."