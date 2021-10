Sécurité routière : les voitures-radars privées déployées sur tout le territoire métropolitain dès 2022

L'expérimentation des voitures-radar confiées à des entreprises privées et munies de flash infra-rouge non-visible, a débuté entre 2018 et 2020 et est en cours d'extension depuis cette année. Ces voitures-radars, pour la plupart de type berlines, sont banalisées, équipées de caméras posées sur les plages avant et arrière afin de détecter automatiquement - et alors qu'ils sont insérés dans la circulation - les excès de vitesse.

Selon des chiffres de la Sécurité routière au 1er août 2021, 202 véhicules étaient conduits par les forces de l'ordre, 183 par des opérateurs privés. Le transfert des forces de l'ordre aux opérateurs privés est terminé dans quatre régions, et se poursuit dans les autres. Le ministère de l'Intérieur prévoit 714 millions d'euros de recettes grâce aux radars routiers en 2022 (contre 760 millions en 2019, selon les derniers chiffres disponibles).

Les voitures privées ne circulent qu'avec un chauffeur à bord, alors que dans celles des forces de l'ordre, un fonctionnaire conduit tandis qu'un autre relève la vitesse maximum autorisée. Le parcours des voitures-radars privées est défini par la préfecture en fonction notamment des zones accidentogènes.