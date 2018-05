Sécurité routière : les voitures-radars privées sont-elles légales ?

Alors que la Normandie a débuté son expérimentation sur les voitures-radars, Le Canard enchaîné a révélé ce 16 mai l'illégalité de ce dispositif. En effet, l'hebdomadaire a retrouvé une note interne du ministère de l'Intérieur qui met en doute la légalité de cette mission. Une révélation qui suscite la colère de l’association "40 millions d’automobilistes" et de la Fédération française des motards qui réclament la suspension de la privatisation des voitures-radars.



