Sécurité routière : pourquoi la mortalité augmente chez les deux-roues ?

Selon les nouveaux chiffres de la sécurité routière, la mortalité était en hausse en 2017 pour les deux-roues notamment chez les motards. Des images d'accidents, illustrant une voiture qui double sans se soucier des motos qui arrivent en sens inverse, et d’autres qui conduisent à une vitesse excessive, ont été postées sur internet. Dans les deux cas, les blessures étaient graves. Il est donc important de s'équiper de gants, d’un casque et de bottes pour se protéger.



