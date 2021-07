Sécurité routière : près d'un Français sur dix utilise son téléphone au volant

Si les résultats sont "effrayants", ils ne reflèteraient pas l'intégralité du phénomène. Une étude publiée vendredi 9 juillet s'est penchée sur l'usage du téléphone au volant en France, concluant que 8% des automobilistes et 14% des chauffeurs de poids-lourds tiennent leur téléphone en main en conduisant sur autoroute.

Ces travaux ont été réalisés par les observateurs du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) pour l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (AFSA), mais se fondent sur une observation des conducteurs dans le trafic et non sur leurs déclarations comme la plupart de celles auparavant menées en la matière.