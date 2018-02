Sécurité : une nouvelle police pour les quartiers défavorisés

Le gouvernement a dévoilé son plan pour renforcer la sécurité dans les secteurs dits "sensibles". Il s'agit du déploiement de ce qu'Emmanuel Macron appelle "la police de sécurité du quotidien". D'abord, en zone police, trente quartiers vont recevoir des renforts. Et en zone gendarmerie, vingt départements vont être davantage accompagnés. A noter que ce nouveau dispositif sera mis en place prochainement.



