Sedan : jusqu'à un mètre d'eau dans les rues

En moins de 48 heures, certaines communes des Ardennes ont été frappées par deux inondations différentes. Celle d'hier était l'une des plus violentes depuis plus de quarante ans. En 24 heures, les pompiers du département sont intervenus plus de deux cent fois. Les intempéries ont provoqué d'impressionnantes coulées de boue. À Sedan, l'eau est montée à plus d'un mètre dans les rues. Il n'y a pas eu de blessés mais les eaux torrentielles ont causé beaucoup de dégâts.



