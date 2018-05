Seine-et-Marne : pourquoi le coming out d'une enseignante transgenre fait tant parler

En effet, contrairement à des informations données par plusieurs médias, le rectorat assure que "la situation dans l'établissement est très calme". "On a mis en place ce qu'il fallait et il y avait une présence institutionnelle ce mercredi dans l'enceinte de l'établissement, mais dans la tête des enfants c'est juste leur professeure, assure le rectorat. Evidemment que les enfants sont curieux, d'autant plus que l'affaire a fait le tour des réseaux sociaux , mais l'enseignante était préparée, bien intégrée et considère que c'est normal".





Mais alors, faut-il prévoir des dispositions particulières dans ce type de situation ? A cette question, le rectorat répond fermement que non. "Ce genre de situation est éminemment individuelle et les modalités sont très dépendantes des personnes, nous indique-t-on. En tant qu’employeur, ce serait fou d’avoir un truc pré-installé dans lequel on obligerait les gens à se conformer à un parcours précis". Et de conclure : "On est là pour accompagner nos personnels et nos élèves".