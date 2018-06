Provins : les parents d'élèves en faveur de l'uniforme dans les écoles publiques

Les parents d'élèves ont parlé. Consultés entre le 28 mai et le 2 juin à l'initiative de la municipalité, les responsables d'écoliers scolarisés dans les six établissements élémentaires publics de la ville de Provins (Seine-et-Marne) se sont prononcés en faveur de l'uniforme scolaire. Selon Le Parisien, qui relaye les résultats de cette consultation, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 62,4% des parents sont pour le retour de l'uniforme dans ces six écoles. Un chiffre confirmé dans la soirée à LCI par Ghislain Bray, le 1er adjoint de la commune.





Sur les 609 familles concernées, 345 ont exprimé leur avis sur les différentes questions posées. Outre l'introduction des uniformes, il leur avait ainsi été demandé leur opinion sur la couleur du polo, sur la présence d'un écusson comportant la devise de la république Française et sur les modalités de paiement. À partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves de ces écoles élémentaires devraient en théorie porter un uniforme bleu marine siglé 'Ecoles publiques de Provins - Liberté, égalité, fraternité". Le trousseau coûtera 175 euros : celui des filles comportera deux pantalons et une jupe, celui des garçons deux pantalons et un bermuda.