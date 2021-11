Seine-Saint-Denis : l'acteur Forest Whitaker va investir pour la jeunesse dans le département

L'acteur américain Forest Whitaker va investir en Seine-Saint-Denis pour aider les jeunes. Selon son ONG, qui a annoncé la nouvelle ce jeudi 11 novembre en marge du Forum de Paris sur la Paix, ces fonds permettront de mieux former "aux techniques de médiation et de résolution de conflit et à l'entrepreneuriat". Le célèbre producteur considère que "le jeune n'est pas un problème, mais une solution à ses propres problèmes", a expliqué son porte-parole.

L'engagement, en partenariat avec BNP Paribas, va porter sur deux axes d'action : d'une part, former des jeunes à la médiation pour résoudre les conflits et réduire la violence avec les acteurs institutionnels ; et d'autre part, offrir des formations à des métiers d'avenir, donner des clés pour monter sa propre structure.