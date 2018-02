Sélection à l'université : bientôt un numerus clausus à la fac ?

Le sénateur Les Républicains du Doubs Jacques Grosperrin vient-il de mettre le feu aux poudres ? Alors que le projet de loi Orientation et réussite des étudiants est en cours d’examen au Sénat et qu’une grève des professeurs est organisée ce mardi, il a déposé un amendement proposant un ajustement des places disponibles dans chaque formation supérieure en fonction des "taux de réussite et d’insertion professionnelle".





Un numerus clausus, en somme, comme on peut en trouver pour les études de médecine. "Ce ne sont pas les vœux des candidats qui doivent guider les choix d’ouverture de places dans les filières de l’enseignement supérieur mais les débouchés professionnels réels qui s’offrent aux diplômés", avance l’amendement 37, selon nos confrères du Parisien. "Tout le monde ne peut pas faire médecine ou Staps", enfonce le sénateur Grosperrin, "mais il faut adapter les formations pour que chaque jeune puisse suivre une voie qui permet de s’insérer dans le monde du travail".