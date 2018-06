Violences sexistes à l'école : les garçons en sont eux aussi victimes

Au départ, sept questions ont été posées aux lycéens concernant les insultes sexistes, SMS et MMS intimes... Et si on lit les témoignages de cette étude avec attention, on y constate dans un premier temps une violence toujours aussi présente : en primaire, 61 % des élèves disent s’être fait insulter et 52 % avoir été frappés au moins une fois au cours de l’année. Au collège, 51 % des élèves déclarent avoir été insultés, 23 % avoir été frappés et 29 % avoir été exclus par les autres. Au lycée, cette violence diminue considérablement même si une minorité concentre la majorité de ces violences. Par-dessus tout, les violences à connotation sexuelle s'avèrent fréquentes : en primaire, 19 % des élèves disent avoir été regardés dans les toilettes, 12 % avoir subi un déshabillage forcé et 16 % avoir enduré un baiser forcé.



Mais ce que cette étude révèle en substance, c'est qu'un certain nombre de jeunes s’adonneraient à l’agression d’autres individus en raison de "leur non-conformité aux rôles socialement attribués à leur sexe". En d'autres termes, que si les filles sont victimes de sexisme, les garçons se révèlent autant agresseurs qu'agressés.