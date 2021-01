Un quart des parents séparés ne paye aucune pension alimentaire

Cette étude a été réalisée à partir des déclarations fiscales des ex-conjoints préalablement liés par un mariage ou un Pacs. Ne sont ici pris en compte que les parents considérés comme "solvables", c'est-à-dire ayant les moyens financiers de verser une pension à leur "ex". En moyenne, la pension versée par enfant est de 190 euros. Mais dans deux tiers des cas, le montant est inférieur à celui préconisé par le ministère de la Justice dans un barème indicatif élaboré en 2010.

Cet écart "révèle une prise en compte des situations individuelles par les juges aux affaires familiales ou par les parents eux-mêmes plus fine que celle proposée par le barème", selon les auteurs de l'étude, qui indiquent que 48% de ceux qui gagnent entre 700 et 1500 euros par mois ne versent rien, plus de deux ans après la séparation, contre seulement 11% de ceux percevant plus de 2500 euros par mois.