Semaine décisive pour la grève à la SNCF

C'est une semaine décisive qui s'annonce pour la grève à la SNCF. L'entreprise publique prévoit un retour à la normale ce lundi 30 avril pour le pont du 1er mai et le retour des vacances. Alors, comment peut évoluer le mouvement social au sein du groupe ferroviaire ? Les précisions en plateau avec Yani Khezzar.



