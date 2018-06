Séminaire d'entreprise : êtes vous obligé d'y aller ?

Et ce, peu importe les jours choisis par votre employé : si par exemple, le séminaire est organisé le temps d’un week-end, alors qu’en règle générale, vous travaillez du lundi au vendredi, et bien tant pis, vous êtes là encore obligé de vous y rendre. Car dans la plupart des cas, vos horaires et vos jours de travail ne sont pas indiqués dans votre contrat de travail, ce qui donne donc l’occasion à votre employé l’occasion de les modifier en toute liberté, de façon exceptionnelle et temporaire.





Et le temps du séminaire est un temps de travail. Dans la mesure où en France, vous n’avez pas le droit de travailler plus de 6 jours dans la semaine, vous pouvez donc demander à récupérer ces jours.





Et sachez qu’en séminaire, on se comporte comme au bureau. Par exemple, si vous vous retrouvez à ouvertement critiquer votre patron au cours d’un atelier, d’une activité où d’une soirée détente, sachez que vous vous exposer à des sanctions : cela revient au même que si vous l’aviez fait sur votre lieu de travail. Donc même si le séminaire est un temps d’échange, plus convivial que votre travail, restez vigilant à votre attitude…