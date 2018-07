Sénateurs et députés s’accordent sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles

Sénateurs et députés sont parvenus à une entente "malgré d'importants désaccords avec l'Assemblée nationale et compte tenu de la gravité du phénomène des violences sexuelles dans notre société", précise le sénateur Philippe Bas. Même satisfaction chez la rapporteure Marie Mercier (Les Républicains), qui précise que le texte "reprend l'allongement à trente ans des délais de prescription des crimes sexuels sur mineurs et le renforcement des peines encourues pour l'atteinte sexuelle", ainsi que "l'extension de la définition du viol et la lutte contre le cyber-harcèlement", proposées par le Sénat.