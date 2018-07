Sense City : la plate-forme de recherche sur la ville du futur

Le climat et ses évolutions ont une influence sur notre quotidien. Pour anticiper ces changements, un laboratoire entièrement inédit dans l'histoire, situé à Seine-et-Marne, étudie l'impact de la météo de la pollution dans les zones urbaines. Une ville miniature, placée à l'intérieur d'une chambre climatique, a été construite pour faire des expérimentations scientifiques.



