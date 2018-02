SEPT A HUIT - Aimer son corps quand on est adolescent et obèse

SEPT A HUIT - Djibril 12 ans et Bilel 13 ans pèsent plus de 70 kg pour un peu plus d’1 m 50. Guleye, 13 ans, dépasse les 150 Kg… De mauvaises habitudes alimentaires en ont fait des adolescents obèses. Hospitalisés dans un service spécialisé en région parisienne, ils apprennent à aimer leur corps pour perdre du poids durablement.