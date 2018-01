Avec ses 700 euros de retraite, Murielle a pu y trouver une maison de 80 m2 Christophe et Natacha, un couple de charcutiers de la Drôme, ont débarqué il y a 2 ans et demi avec leurs trois enfants. Comme eux, de plus en plus de Français tentent un nouveau départ dans la ville de Kep au Cambodge. Cette cité balnéaire compte aujourd’hui une centaine d’habitants venus de l’hexagone. Tous, y ont trouvé une meilleure qualité de vie, même s’il n’est pas forcément facile d’y faire fortune.