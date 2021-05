La détresse psychologique des enfants à l'épreuve du covid

À la clinique psychiatrique Lautréamont à Loos (Nord), les entrées et sorties se succèdent à un rythme effréné depuis le début de la crise sanitaire. Ce jour-là, Théo vient consulter pour la première fois. Le jeune garçon, âgé de 11 ans, a sombré dans la dépression après le premier confinement. Il a mal vécu la vie familiale en vase clos et l’école à la maison. Le jeune garçon a tenté de mettre fin à ses jours en se coupant au niveau des poignets et a menacé de se défenestrer.

Depuis le début de la pandémie, les hospitalisations "psy" pour les enfants de moins de 15 ans ont augmenté de 80% et le nombre de tentatives de suicide a doublé en France. "Aujourd’hui, on a de plus en plus de jeunes de l’âge de Théo qui présentent des passages à l’acte, des idées suicidaires", constate Frédéric Kochman, médecin pédopsychiatre et coordinateur de l'équipe médicale de la clinique Lautréamont.

Juliette, 15 ans, souffre du syndrome Gilles de la Tourette, un trouble neurologique qui provoque, entre autres, de nombreux TIC. Sous l’effet du stress, sa maladie s’est aggravée depuis le début de la pandémie. C’est son quatrième séjour à la clinique en moins d’un an. "Ma mère… Enfin, c’est assez stressant quand même parce qu’elle est très à cheval sur le covid. Du coup, quand on est à la maison, on ne peut pas se faire de câlins. On doit désinfecter toutes les courses. On ne fait plus rien, quoi, et je ne peux plus inviter d’amis à la maison. J’essaie de ne pas trop voir de personnes. Parce que, du coup, ça fait un an qu’on fait attention, et si on l’attrape, bah... on culpabilise un peu", explique l’adolescente.

Afin de les aider à surmonter leurs angoisses, tous les lundis matin, les onze patients de l’unité se retrouvent pour un groupe de parole avec médecins et infirmières. Sans parents à leurs côtés, la parole se libère, notamment concernant leurs angoisses nées avec le covid. Des angoisses qui se sont infiltrées dans les failles de ces enfants déjà fragiles. "Le manque de contact physique a un impact beaucoup plus important qu’on ne le pense sur la santé psychique des jeunes", souligne le Dr Kochman. "On sait que le contact physique dans le développement de l’enfant et de l’adolescent, il est primordial, bien plus encore que chez l’adulte", poursuit le praticien.